Как информирует «НБН» со ссылкой на «Европейскую правду», канцелярия Моравецкого процитировала премьер-министра Польши таким образом:

«Глава правительства Польши Матеуш Моравецкий во время эфира GośćWydarzeń сказал: Действительно, Варшава передала для нужд Вооруженных сил Украины танки. Однако ради безопасности наших друзей из Украинского государства, мы не можем озвучивать количество переданной бронетехники».

Насколько известно, на минувшей неделе Министерство обороны Великобритании сделало заявление о том, что Соединенное Королевство в действительности отправляет основные боевые танки Challenger 2 в Польшу, которыми будут заменены танки Т-72. А эти самые Т-72 Варшава отправит в Украину.

Напомним, ранее мы уже сообщали, что в Соединенных Штатах Америки сообщили, до какого момента Вашингтон будет готов оказывать помощь Украинскому государству.