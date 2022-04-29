Британский военный эксперт в своем Twitter-аккаунте прогнозирует, что бои в Украине продлятся еще две-четыре недели, поскольку ВСУ идут в контрнаступление, а у ВС РФ заканчиваются войска, информирует «НБН».

Мартин, ссылаясь на министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, отметил, что стратегическое смещение в войне побудило Соединенное Королевство очертить масштабную цель – очистить украинскую территорию от оккупантов РФ до границ 2014 года.

При этом эксперт утверждает, что представитель внешнеполитического британского ведомства ошиблась в своем прогнозе по войне в Украине о том, что выселение российских захватчиков будет происходить на протяжении 10 лет.

Мартин не сомневается, что силы страны-агрессора падут намного раньше, что закончится для президента-диктатора Путина переворотом.

Один из первых главарей «ДНР» Игорь Гиркин подтвердил, что наступление путинских войск на Донбассе захлебывается. Террорист констатировал провал «спецоперации» и перечислил ошибки оккупантов, которые этому предшествовали.