Как информирует «НБН», глава МИД Германии Анналена Бербок в интервью Bild am Sonntag заявила, что ФРГ рассматривает вывод всех солдат России из украинской земли в качестве предпосылки для снятия санкций в отношении РФ.

Дословно из заявления Бербок:

«Прекращение боевых действий может быть только первым шагом. Нам хорошо известно, что санкции могут быть сняты исключительно тогда, когда Москва выведет из Украины все свои Вооруженные силы. Мир на российских условиях не принесет безопасности ни Украинскому государству, ни Европе. В худшем случае это будет приглашение к следующей войне, то есть, еще ближе к нашим границам».

В это же время Бербок добавила, что она не доверяет ни одному обещанию, которое озвучил российский президент Владимир Путин.

Как известно, ранее в Сети появилась информация, что не признанное мировым сообществом Приднестровье намерено просить Путина о том, чтобы России позволила квазиобразованию принимать участие в военных действиях РФ.