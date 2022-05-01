Как информирует «НБН» со ссылкой на сообщение губернатора Курской области в Телеграм, то, что произошло на железнодорожном мосту – это якобы диверсия.

Дословно из заявления губернатора Курской области:

«К большому сожалению, информация подтвердилась. Это была диверсия. По данному факту было начато уголовное производство».

Напомним, ранее мы уже сообщали, что на определенном участке железной дороги в Курской области произошел обвал ж/д моста. А на территории Белгородской области на одном из объектов Министерства обороны Российской Федерации и вовсе начался пожар.