Медведев набросился с угрозами на государства, которые последними присоединились к Организации Североатлантического договора, пишет издание «НБН» со ссылкой на пропагандистское агентство «ТАСС».

Экс-президент РФ заявил, что Финляндия и Швеция до вступления в НАТО имели «определенные международные преференции вследствие геополитического положения и массы других факторов».

Однако, после того, как эти государства стали членами «враждебного» России военно-политического блока, они «автоматически стали целью» для оккупационной армии.

Соратник Путина утверждает, что вооруженные силы страны-агрессора теперь могут наносить по Финляндии и Швеции «удары возмездия», в частности применять для таких атак даже ядерное оружие.

Напомним, недавно глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин назвал Польшу и государства Балтии «странами-провокаторами», заявив, что если Россия ударит по НАТО, они пострадают в первую очередь. На угрозы представителя Москвы ответил польский лидер Анджей Дуда.