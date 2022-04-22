Об этом сообщил член парламента и заместитель председателя комитета по иностранным делам Эркки Туомиоя, цитируемый Helsingin, информирует «НБН»

Я сказал, что у Финляндии сильное большинство как в общественном мнении, так и в парламенте, а это значит, что Финляндия пришлет заявку на членство в НАТО в ближайшие недели, весной. Я сказал это независимо от того, считаю ли это хорошим или плохим поступком

– заявил Туомиоя.

Член парламента Элина Валтонен согласилась с Туомиоя.

По словам финских политиков, ожидается, что подавляющее большинство в финском парламенте проголосует за членство в НАТО: по их данным 180 из 200 представителей проголосуют «за».

Ранее министр по Европе Тютти Туппурайнен заявила, что «война России в Украине является тревожным звонком для всех нас», и что «народ Финляндии уже принял решение», а опросы показывают огромную поддержку членства в Альянсе.

Также мы писали о том, что Путин начал стягивать войска к Финляндии после заявления Хельсинки о вступлении в НАТО