Об этом он сказал в эфире YouTube-канала «Украина-24», передает «НБН».

По мнению Марка Фейгина, если бы у российского диктатора Владимира Путина не было бы никаких проблем со здоровьем, то его не сопровождали бы толпы врачей. В частности, главу Кремля сопровождает врач-онколог, что может говорить о том, что у Путина есть онкологическое заболевание.

Фейгин напомнил, что недавно вышло расследование интернет-издания «Проект» о проблемах со здоровьем кремлевского диктатора.

«Предполагаю, что это мог быть «слив» из администрации президента. Знаете, если у вас все хорошо со здоровьем, то онкологи не ходят след за вами. Люди ведь просто так боятся сходить к онкологу. А если сопровождает, то либо ремиссия, либо метастазы… Он не так уж и здоров, как пытается рисовать российская пропаганда», — сказал Фейгин.

Кроме того, Фейгин выразил уверенность, что Путин увлекается разного рода оккультными ритуалами, а также является неверующим человеком. Точно таким же в этом плане, по словам Фейгина, был и нацистский диктатор Адольф Гитлер.

Ранее Фейгин предположил, что Путин может не появиться на параде 9 мая из-за страха покушения.