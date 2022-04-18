Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на «24 Канал».

Диктатор РФ Владимир Путин ежегодно приглашает на парад 9 мая лидеров дружественных России стран. Однако в этом году из-за того, что Россия начала полномасштабную войну против Украины к Путину, скорее всего, никто не приедет. Под вопросом даже нелегитимный президент Беларуси Александр Лукашенко.

По словам российского оппозиционера, правозащитника Марка Фейгина, единственные, кто могут приехать в РФ на парад это главари непризнанных «республик» на Донбассе.

«Но это знаете, как пустое место, что есть, что нет», — сказал правозащитник.

По словам Фейгина, никто из лидеров дружественных РФ стран не поедет к Путину на парад, опасаясь жесткой критики и санкций.

«Ни Казахстан, ни кто-то еще. По Беларуси непонятно, потому, что Лукашенко может уклониться, сказав, что у него свой парад на 9 мая. Не исключаю этого», — заявил Фейгин.

Правозащитник допускает, что даже сам Путин может не явиться на парад на Красной площади – его могут показать для россиян на экране. А все потому, что диктатор РФ опасается, что его могут убить.

«Поговаривают, что он не особо показывает желание появляться на публике. Боится, что убьют. Поэтому, тут еще открытый вопрос», — сказал российский оппозиционер.

Однако все же Фейгин более склонен к мысли, что Путин таки будет присутствовать на параде, но недолго.

«Вполне могу представить, что его выступление в стеклянной колбе, на трибуне. И все, он уедет, не останется. Сомневаюсь, что он отсидит весь парад», — сказал Фейгин.

Ранее Фейгин допустил месть РФ за крейсер «Москва».