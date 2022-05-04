Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на Генштаб ВСУ и белорусское Минобороны в «Белта«.

В целях проверки готовности к выполнению задач по назначению один ракетный дивизион из состава 465-й ракетной бригады Вооруженных сил Республики Беларусь осуществляет перемещение с пункта постоянной дислокации в район назначения.

Как пишет «Белта», «цель проверки — оценка готовности и способности личного состава к оперативному реагированию на возможное возникновение кризисных ситуаций. Военные части и подразделения будут действовать на незнакомых участках местности в условиях быстро меняющейся обстановки». При этом состав привлекаемых к проверке сил будет поэтапно наращиваться.

Утверждается, что эта проверка не будет нести «никакой угрозы ни для европейского сообщества в целом, ни для соседних стран в частности».

Накануне белорусский самопровозглашенный президент Александр Лукашенко и российский президент Владимир Путин по телефону обсудили «ситуацию в контексте специальной военной операции по защите Донбасса».

Также ранее мы писали о том, что военный эксперт предположил, что Путин может ликвидировать Лукашенко