Как информирует «НБН», об этом свидетельствует перехваченный СБУ телефонный разговор захватчика из России с собственным приятелем, который лечит ранения в РФ. Во время разговора оба врага приходят к выводу, что все то, что происходит с ними в Украине, совершенно не стоит денег, которые они получают за войну в Украине.

Один из агрессоров заявил:

«У меня из офицеров никого нет. Два «трехсотых» и два «двухсотых». Из 84 человек попросту осталось три десятка».

Его собеседник вовсе не возражает услышанному, говоря при этом, что после того, как он выздоровеет, то не намерен больше возвращаться на войну в Украину. Он спросил:

«Говорят, там люди с ума сходят, слышал?».

На это его собеседник отвечает:

«Те, которые приезжают, на ноль, сходят. Здесь делать не**й. Привезли пацана, ноги нет. Дверь от машины оторвана, а он лежит без ноги. Это не стоит тех денег…».

Ранее стало известно, что российско-оккупационные войска уже пробрались на территорию предприятия «Азовсталь».