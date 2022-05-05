Как информирует «НБН» со ссылкой на «Укринформ», в Белом доме отметили, что принимая к вниманию провалы в достижении целей, которые поставили в Кремле, Российская Федерация уже проиграла войну на территории Украинского государства.

Дословно из заявления пресс-секретаря Белого дома:

«Стоит подчеркнуть и не забывать об этом, как это определяли для себя россияне. Они уже проиграли – по своему определению. У Путина не будет возможности провести марш по киевским улицам. Россия не сможет завладеть суверенитетом и территориальной целостностью этой страны. Москве не удалось разделить Организацию Североатлантического договора».

Кроме ого, Псаки пояснила, что в Кремле планировали захватить большую территорию Украины, в частности на севере страны. Однако им не удалось это сделать.

В результате того, что Москва не достигла собственных целей, спикер Белого дома отметила, что на нынешнем этапе Соединенные Штаты Америки прилагают усилия, чтобы укрепить позиции Украинского государства за столом переговоров как путем усиления оружием на поле боя, так и обеспечением любых потребностей украинской стороны.

Ранее стало известно о том, что российские военные буквально сходят с ума после увиденного и пережитого на передовой.