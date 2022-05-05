Журналисты «24 канала», ссылаясь на источники в украинских спецслужбах, сообщили, что оккупанты отправляют высшему командному составу армии России информацию, которая не соответствует реальности, информирует «НБН».

Поскольку командование ВС РФ не владеет объективной информацией, российские захватчики массово гибнут и полностью проваливают все военные задачи, которые поставил перед ними сам президент. Руководители путинских войск не могут разобраться, какие силы и средства находятся на передовой, а какие существуют только на бумаге. По этой причине некоторые генералы лишились своих должностей и проводили время в СИЗО.

Из-за фейковых отчетов Москва ставит перед военным руководством неадекватные задачи, они отдают нелепые приказы своим солдатам. Доходит до того, что командующие отчитываются перед Кремлем о захватах населенных пунктов, до которых они даже не добрались.

За последнюю неделю российские власти получили информацию от подчиненных о захвате Гуляйполя, выходе на границы Херсонской области и продвижении в Харьковской области по направлению к Славянску.

Штабные офицеры, которые приукрашивают отчеты, между собой обсуждают, что есть населенные пункты, якобы захваченные войсками РФ, к которым на самом деле путинские солдаты не могут приблизиться и на пушечный выстрел. Возможно по этой причине глава Генштаба страны-оккупанта Валерий Герасимов был вынужден отправиться на передовую и выяснить реальное положение вещей на поле боя.

Гибель большого количества представителей высшего командного состава РФ также связано с неправдивой информацией, которая поступает наверх. Штабные офицеры сочиняют фейки, поскольку видят, как из Кремля давят на генералов о выполнении всех задач в ускоренном режиме. В результате руководители армии едут практически на передовую, где погибают.

Отметим, что ВС РФ теряют много личного состава из-за убийственной для армии тактики военного командования. Советник главы ОПУ Алексей Арестович рассказал, о «людских бомбах», которыми оккупанты пытаются изматывать ВСУ.