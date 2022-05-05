Как информирует «НБН» со ссылкой на «Укринформ», ракетные удары со стороны вражеских сил по важным инфраструктурным объектам на территории Украины должны были помешать поставке военной помощи для нашей страны.

Так, во время брифинга пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби подчеркнул:

«Россияне предпринимают попытки поразить то, что, согласно нашему мнению, является объектами критически важной инфраструктуры на Западе Украины, в частности, объекты электроснабжения, транспортные узлы, и так далее. Мы смотрим на это, как на их попытку подорвать возможности Украины по возобновлению собственных сил».

В это же время пресс-секретарь оборонного ведомства США добавил:

«Но мы точно знаем, что материалы, боеприпасы и оружие попадают в руки граждан Украины».

Кирби также заверил, что, несмотря на все те удары, которые наносит Российская Федерация, Вашингтон сохраняет все возможности для поставки военной помощи, в частности, систем вооружений. Согласно его словам, Вашингтон и другие западные страны имеют множество способов для транспортировки необходимой помощи Украине.

Ранее в Госдепе США высказались о том, что они не верят в результативность мирных переговоров между Россией и Украиной.