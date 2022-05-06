Telegram-канал интернет-издания «Медуза» разместил новость о том, что президент-агрессор Владимир Путин намерен создать альтернативу общедоступной многоязычной интернет-энциклопедии. Лидера россиян не устроило «качество информации», которую подает «Википедия», сообщает «НБН».

Российский диктатор уже обсудил создание отечественного аналога интернет-ресурса с гендиректором общества РФ «Знание» Максимом Древалем. Глава Кремля заявил, что при поиске объективной, важной и глубокой информации якобы одной «Википедией» невозможно пользоваться.

В свою очередь Древаль выразил согласие с позицией Путина и сообщил, что в рамках «Знания» формируют базу, которая «во многом становится альтернативой» популярной интернет-энциклопедии. Аналог «Википедии», по его словам, будет содержать «только достоверные данные и очень авторитетных людей».

Отметим, что в РФ неоднократно пытались заблокировать онлайн-энциклопедию и оштрафовали ее за то, что с сайта не удаляют статьи о преступлениях и зверствах путинских военных в Украине.

После того, как Роскомнадзор «прикрыл» Instagram на территории России, гражданам предложили отечественный аналог социальной сети. Однако оказалось, что отечественную версию приложения под названием «Россграм» постиг провал.