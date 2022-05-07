Стартовал процесс по заморозке мегаяхты, которая принадлежит Владимиру Путину. Как известно, «Шехерезада» достигает в длину 140 метров.

Как информирует «НБН» со ссылкой на СМИ, в сообщении Министерства экономики и финансов Италии говорится, что дорогостоящая суперяхта была заблокирована в порту Марина-ди-Каррара. Это произошло в рамках европейских санкций. Элитное судно начали были подготавливать к отплытыю в начале мая, однако этого не удалось сделать.

«Это уже 100-я санкция, которую приняла наша страна в отношении олигархов из России. В настоящее время общая стоимость змороженных активов уже превышает один миллиард».

После полномасштабного вторжения в Украину власти Италии начали расследование, чтобы можно было установить, кто является владельцем 140-метровой яхты, которая находится на ремонте в порту Марина-ди-Каррара. Примечательно, что ранее это судно оценивалось в 700 миллионов американских долларов.

При этом в Италии не называют, кто именно является собственником этой яхты. Однако согласно версии журналистов оппозиционера из России Алексея Навального, «Шахерезада» принадлежит российскому президенту Путину. По документам же ее владельцем якобы является олигарх Эдуард Худайнатов. Также его имя предлагают внести в европейский черный список.

Что интересно, что капитан судна во время разговора с New York Times отрицал, что «видел когда-либо Путина».