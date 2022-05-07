В Организации Североатлантического договора сделали важное заявление относительно возможности применения Российской Федерацией ядерного оружия.

Как информирует «НБН» со ссылкой на интервью генсека НАТО изданию Welt, Йенс Столтенберг заявил, что с начала военных действий России на территории Украинского государства в Североатлантическом Альянсе не заметили изменений в ядерной стратегии Российской Федерации.

Дословно из заявления Столтенберга:

«Мы слышим угрожающую ядерную риторику руководства России. Это совсем необдуманно и безответственно. Ядерную войну нельзя выиграть. Ее никогда не нужно вести, в том числе и Российской Федерации. С момента широкомасштабного вторжения России в Украину, что произошло 24 февраля, НАТО не испытала никаких изменений в ядерной стратегии России».

Отвечая на вопрос о том, изменился ли уровень готовности ядерных сил России, Столтенберг заявил:

«Нет. Мы не имеем никаких признаков этого».

Помимо того, он подчеркнул, что у НАТО есть право помогать Киеву, как и Украина имеет право защищать себя.

Ранее в Североатлантическом Альянсе сделали прогноз по провокациям на территории не признанного мировым сообществом Приднестровья.