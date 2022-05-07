Благотворительным аукционом руководил лично британский премьер Борис Джонсон, который призывал не жалеть деньги на приобретение флисовой кофты главы Украинского государства. Политик заявил, что вещь Зеленского стоит намного дороже стартовой цены в 50 000 фунтов стерлингов, информирует «НБН» со ссылкой на The Telegraph.

В результате кофту Зеленского приобрели за 90 000 фунтов стерлингов (более 3 000 000 гривен). Также были проданы другие лоты, связанные с Украиной, одним из них стал керамический кувшин в виде петуха Джонсона. Такой подарок преподнесли политику во время прогулки по Киеву с украинским президентом.

Премьер-министр Великобритании назвал украинского президента одним из самых удивительных лидеров современности. Он подчеркнул, что для российского диктатора Владимира Путина стало катастрофой то, что Зеленский возглавил Украину.

На мероприятии выступил и глава Украинского государства, который не смог не отметить храбрость Джонсона, который в тяжелое для нашей страны время не побоялся посетить Киев. Напомним, что 30 апреля состоялись телефонные переговоры Джонсона и Зеленского. В ходе разговора британский премьер заверил, что Лондон продолжит предоставлять украинцам военную и гуманитарную помощь.