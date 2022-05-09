Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на «ТСН».

В понедельник, 9 мая появилась информация о том, что белорусский экс-оппозиционер Роман Протасевич женился. Сообщил об этом российский блогер Рустем Адагамов.

Примечательно, что блогер вступил в брак не с Софией Сапегой, а новой возлюбленной. Имя его новой избранницы неизвестно. На фото, которое появилось в сети, Протасевич целует свою новую избранницу, при этом лицо девушки заблюрено.

❌ Бывший белорусский оппозиционер Роман Протасевич женился на своей новой избраннице, которую он нашел взамен Софье Сапеге, отправленной Лукашенко в лагерь на шесть лет. pic.twitter.com/HJKcVDenXD — Рустем Адагамов (@adagamov) May 9, 2022

Стоит отметить, что на днях режим диктатора Лукашенко отправил Софию Сапегу на 6 лет за решетку.

Протасевич заявляет, что с экс-возлюбленной Сапегой его больше ничего не связывает.

Тем временем в социальных сетях отметили, что ситуация выглядит странновато. Пользователи не исключают, что жизнь Протасевича продолжают контролировать лукашенковские спецслужбы.

«Возможно, мы не знаем всей правды».

«Живет по сценарию, который ему диктует КГБ».

«Вся правда будет известна после свержения Лукашенко», — пишут пользователи.

Напомним, что в прошлом году белорусские власти принудительно посадили в Минске самолет, на борту которого находились Протасевич и Сапега. Пару задержали.

Кроме того, СМИ писали, что Протасевича мог избить лично Лукашенко.