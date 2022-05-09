Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на Telegram-канал Александра Невзорова.

9 мая в Москве на Красной площади состоялся военный парад победы.

Российский оппозиционный журналист и публицист Александр Невзоров обратил внимание на внешность российского диктатора Владимира Путина на параде в Москве. Он отметил, что хозяин Кремля выглядит плохо.

«Было ощущение, что процесс бальзамирования пришлось прервать и ненадолго вывести Путина к «народу»», — пишет Невзоров.

Примечательно, что в последнее время в СМИ распространяется разная информация о состоянии здоровья российского диктатора. СМИ пишут, что якобы у него онкологическое заболевание, а также болезнь Паркинсона.

В частности, последние видео с Путиным вызывают вопросы о состоянии его здоровья. Например, во время недавней встречи с министром обороны РФ Сергеем Шойгу российский диктатор сгорбился в кресле и вцепился за стол.