В своем микроблоге в Twitter Маск оставил сообщение в ответ на угрозы гендиректора «Роскосмоса», который заявил, что американский предприниматель снабжает «нацистских боевиков» в Украине станциями Starlink. Рогозин пригрозил, что миллиардер будет «отвечать по-взрослому» за снабжение украинских «фашистких сил», информирует «НБН».

«Если я умру при загадочных обстоятельствах, было приятно знать вас», — написал основатель Space X, намекая на реализацию угроз главы космической корпорации России.

Отметим, что Рогозин, из-за постоянных конфузов при попытках соревноваться с Илоном Маском, веселит пользователей соцсетей. Ранее руководитель «Роскосмоса» насмешил общественность своей выходкой после того, как Маск представил обновленную версию электромобиля Cybertruck. В ответ на презентацию американского предпринимателя Рогозин показал фотографию российского «достижения».