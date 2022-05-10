Традиционный помпезный парад на Красной площади в Москве не вызывал у Путина положительные эмоции: глава России выглядел жалким, растерянным и грустным. Без особого энтузиазма президент-агрессор выступил перед соотечественниками, информирует «НБН».

Во время речи, говоря о «силе» своей страны, диктатор внезапно замолчал на 10 секунд, кроме того, он весь текст практически читал с листа, не поднимая глаз на россиян.

Привлек внимание зрителей президент РФ еще до того, как он подошел к трибуне. Походка главы Кремля была тяжелой, будто он пытается скрыть хромоту, также он поприветствовал присутствующих левой рукой, несмотря на то, что он правша. Этот момент подогрел слухи о том, что правая рука у Путина неподвижна.

Во время парада президент-агрессор сидел на стуле, накрыв колени теплым одеялом. Что интересно, диктатора окружали люди, которые значительно старше его, но никто из них не сидел закутанным в одеяло.

Необычное поведение лидера россиян, который всегда старается продемонстрировать свое хорошее здоровье, наталкивает на мысль, что многочисленные сообщения о болезни президента РФ имеют место быть.

Отметим, что ранее болгарский журналист-расследователь Христо Грозев рассказал, как слухи о серьезных проблемах со здоровьем главы Кремля влияют на российские элиты. Он убежден, что под Путиным закачался трон.