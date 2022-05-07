В интервью украинскому коллеге Дмитрию Гордону Грозев не смог подтвердить информацию о тяжелом недуге кремлевского диктатора, при этом отметил, что люди из окружения Путина убеждены, что он страдает о серьезных проблем со здоровьем, информирует «НБН».

Журналист-расследователь рассказал, что из-за активного распространения информации о смертельной болезни Путина Лубянка послала около месяца назад региональным шефам циркуляр. В документе Центрального управления ФСБ РФ содержится распоряжение о том, что не нужно обращать внимание на слухи о тяжелом состоянии президента. Однако приказ сверху расценили как подтверждение серьезных проблем со здоровьем главы государства.

Грозев обратил внимание на то, что данный слух играет важную роль, поскольку окружение российского лидера вероятно будет оказываться выполнять его приказы, в частности в вопросе нанесения ядерного удара.

Околокремлевская элита рассуждает так, что если Путин может умереть от болезни через 3-6 месяцев, значит некому будет их защитить от Нюрнбергского процесса, поэтому в их интересах не выполнять преступные распоряжения главы России.

Грозев не сомневается, что трон уже закачался под диктатором, поскольку люди в его окружении начали обсуждать его устранение от власти. Он рассказал, что он узнал из записи разговора двух приближенных к Путину олигархов.