Глава правительства Канады и канцлер ФРГ Джастин Трюдо и Олаф Шольц соответственно в ходе телефонного разговора достигли соглашения совместно работать над усилением экономической изоляции государства-оккупанта Российской Федерации.

Как информирует «НБН», об этом говорится на официальном сайте правительства Канады, а также на странице Джастина Трюдо в социальной сети «Твиттер».

Дословно из сообщения Трюдо:

«Десятого мая у меня состоялись переговоры с канцлером Германии Олафом Шольцом. Разговор был продуктивным. Нам удалось высоко оценить мужество народа Украины, а также подтвердить нашу решительную поддержку президента Зеленского и правительства Украины. Также поднималась тема глобальных последствий войны, в частности для безопасности в энергетической и продовольственной сферах».

По результатам разговора «лидеры приняли решение в дальнейшем оказывать поддержку Украинскому государству, а также продолжать координацию для экономической изоляции Российской Федерации».

Напомним, ранее сообщалось о возможности выделения Штатами для Украины 40 миллиардов долларов США.