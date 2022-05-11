Об этом говорится в сообщении Елисейского дворца, информирует «НБН».
10 мая лидер Китая провел 90-минутный телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
Главы двух государств подтвердили свою приверженность уважению территориальной целостности и суверенитета Украины и договорились о срочности достижения прекращения огня
— говорится в заявлении.
Отмечается также необходимость поддержки всех усилий, направленных на оказание гуманитарной помощи жителям Украины.
Напомним, ранее мы писали о том, что Макрон переизбран на второй срок
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