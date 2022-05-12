Законопроект российских сенаторов и депутатов могут принять на весенней сессии парламента страны-оккупанта, информирует «НБН» со ссылкой на росСМИ.

Члены правительства РФ намерены ввести новый закон, согласно которому навоз будет исключен из перечня отходов производства и потребления. По мнению депутатов, навоз должен называться побочным продуктом животноводства.

После принятия нового закона граждане Российской Федерации смогут устанавливать право собственности на смесь экскрементов животных и подстилки и позволит его отражать в бухгалтерском и налоговом отчете.

Ранее спикер Госдумы России Вячеслав Володин отличился странным заявлением о западных странах. Политик страны-оккупанта обиделся на государства, которые поставляют Украине вооружение.