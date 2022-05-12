В Telegram-канале пропагандистского издания «РИА Новости» появилось сообщение о том, что парламент Латвии позволил снести памятник советским воинам в Риге. Новость распространили и другие росСМИ, информирует «НБН».

На заявление кремлевских пропагандистов отреагировала в своем Telegram-канале спикер Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова.

«Вурдалаки», — написала возмущенная представитель дипломатического ведомства России.

В то же время издание «Новая газета. Европа» уличило рупоров путинского режима во лжи, выяснив, что на самом деле документ, принятый Сеймом Латвии, не содержит распоряжение о сносе постамента. Парламент снял юридические ограничения на возможность сноса монумента.

В четверг, 12 мая, латвийские депутаты поддержали законопроект о приостановке действий двустороннего соглашения между их страной и РФ о мемориальных сооружениях и памятниках.

Глава комиссии по иностранным делам Рихардс Колс объяснил, что образ и символика армии СССР сейчас связана с российской агрессией и преступлениями в Украине.

Вопрос о сносе памятника Освободителям Риги будет принимать не Сейм, а законодательное собрание города – Рижская дума.

Ранее спикер МИД РФ в очередной раз пожаловалась на притеснение россиян. Мария Захарова отличилась странным заявлением о борще и «нацизме» в Украине.