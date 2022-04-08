Пресс-секретарь Министерства иностранных дел РФ пожаловалась на притеснение россиян, которое дошло до кулинарных книг. Захаровой не понравилось то, что украинцы не хотят «делиться» рецептом борща с жителями России, которые постоянно пытаются блюдо соседей отнести к своей национальной кухне, информирует «НБН» со ссылкой на «Апостроф».

Представитель российского МИД рассказала о запрете книг о кулинарии, поскольку украинцам якобы нельзя было делиться рецептом борща, чтобы он принадлежал «какому-то одному народу».

Захарова пожаловалась, что украинцы в этом вопросе не хотят идти на компромиссы, чтобы в каждом регионе любая хозяйка могла приготовить борщ по-своему. Отказ украинцев сделать рецепт общим она назвала «ксенофобией, нацизмом и экстремизмом во всех видах».

Ранее Захарова сцепилась в соцсети с Романом Цымбалюком. Пресс-секретарь МИД России «пришла» в комментарии к украинскому журналисту с фейком от пропагандиста Соловьева.