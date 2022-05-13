Официальные власти Австрии выставили весьма жесткий ультиматум Российской Федерации, в котором угрожают конфисковать газовое хранилище «Газпрома».

В случае если российский газовый гигант «Газпром» не будет заполнять «голубым топливом» хранилище в Зальцбурге, то оно будет передано иным поставщикам, о чем пишет «НБН» со ссылкой на интервью канцлера Австрии Карла Негаммера изданию Kronen Zeitung.

Дословно из заявления канцлера Австрии:

«Мы будем заботиться относительно того, что если российская компания «Газпром» не заполнит наше крупнейшее хранилище, то мы заберем его у них и передадим иным поставщикам!».

Австрийское издание Kronen Zeitung уточняет, что речь сейчас идет о хранилище «Хайдах», что вблизи Зальцбурга. Это самое большое в Австрии и второе в Центральной Европе хранилище. Согласно данным издания, в настоящее время это хранилище пусто.

Также стоит отметить, что ранее средства массовой информации России сообщали о согласии Вены платить за газ в российских рублях.

Ранее Андрей Коболев рассказал о ситуации с газом на территории Германии.