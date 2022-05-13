Кадры обращения бывшего главаря донецких боевиков к кремлевскому диктатору появились в Сети. Гиркин заявил, что российское высшее военное руководство предоставляет президенту ложную информацию о «спецоперации» в Украине и ВСУ, информирует «НБН».

По мнению террориста, если бы у российской армии было грамотное военное командование, план Путина по быстрому захвату украинских территорий был осуществлен. Однако блицкриг не удался, поскольку главу государства неправильно информировали о ситуации на фронте.

Стрелков возмущен, что до сих пор ни один генерал РФ не понес наказания за военные провалы в Украине. Экс-офицер ФСБ утверждает, что глава Кремля должен провести «чистку» кадров в ВС РФ, в противном случае война будет проиграна.

Бывший ставленник Москвы в «ДНР» убежден, что виновный в крахе «спецоперации» — глава оборонного ведомства России Сергей Шойгу. Гиркин уверен, что министру обороны можно предъявить как минимум обвинение в преступной халатности, как максимум – в предательстве.

Напомним, что террорист не впервые высказывает возмущение решениями Кремля по войне в Украине. Ранее Гиркин констатировал, что военный план Путина по Украине провалился.