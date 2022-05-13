Об этом сообщает «НБН».

Ярая путинистка, глава пропагандистского ресурса Russion Today Маргарита Симоньян задумалась о своем будещем после долгих годов оболванивания россиян пропагандой. Симоньян допустила, что скоро она может уйти «в связи с завершением периода надобности».

Такое заявление она оставила в своем Telegram-канале. Пропагандистка высказала уверенность, что российский телеведущий Иван Ургант вернется на экраны росТВ. Ранее телеведущий публично выступил против войны, которую РФ развязала против Украины, после чего покинул свою страну.

«Нет никаких сомнений, что Ургант вернется. И в страну, и в эфир. А мы – уйдем. За ненадобностью. Точнее, в связи с завершением периода надобности», — пишет Симоньян.

Пропагандистка заявляет, что «знает об этом», но продолжает «делать свое дело». При этом Симоньян добавила, что испытывает по этому поводу «мазохистское удовольствие».

В сети бурно отреагировали на весьма неожиданное заявление пропагандистки. Многие увидели в нем признак скорого падения режима диктатора РФ Владимира Путина.

Пользователи пишут, что Симоньян уже начала думать о своем будущем. Многие прогнозирую ей незавидную судьбу, отмечая, что Симоньян является одной из главных разжигательниц войны.

Ранее Симоньян придумала для россиян новый фейк о Европе.