Государство-оккупант Российская Федерация прекращает поставки электричества из Российской Федерации на территорию Финляндии. Это произойдет уже четырнадцатого мая.

Как информирует «НБН» со ссылкой на ВВС, в сообщении принадлежащего российской энергетической компании «Интер РАО» предприятия RAO Nordic Oy, поставки прекращаются из-за роста отсутствия оплаты за электричество, которое было продано на энергетической бирже Nord Pool с 6 мая.

Интересно, что данное заявление прозвучало наследующий день уже после того, как власти Финляндии сообщили о своем намерения стать частью Североатлантического Альянса.

Как известно, Финляндия покупает только 10 процентов необходимой электроэнергии в Российской Федерации.

Насколько известно, финский сетевой оператор Fingrid никак не комментирует утверждение о том, что существует неуплата электроэнергии, которая поступила из Российской Федерации. Но при этом отмечается, что государство восполнит дефицит за счет поставок из Швеции, а также увеличения производства на территории самой Финляндии.

Ранее мы уже сообщали, что Австрия выставила России ультиматум по газовому хранилищу «Газпрома».