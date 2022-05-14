Российский диверсант опроверг сообщения оборонного ведомства страны-агрессора об удержании части Марьинки, расположенной на юго-западной окраине «столицы ДНР», в своем Telegram-канале, информирует «НБН».

Гиркин констатировал, что у российских захватчиков дела на большей части фронта обстоят без перемен, а также разоблачил ложь Минобороны РФ о том, что часть Марьинки находится в руках россиян. Террорист подтвердил, что украинские защитники полностью контролируют город.

По словам Стрелкова, командование ВС России не решается доложить наверх о том, что ВСУ снова установили полный контроль над Марьинкой, поэтому в экстренном порядке стягивает силы для попытки отбить ранее взятые большой кровью позиции.

Экс-офицер ФСБ объяснил потерю контроля над городом оккупантами плохой организацией путинских подразделений в этом районе.

Напомним, что Стрелков в конце апреля констатировал, что наступление россиян на Донбассе захлебывается. Бывший ставленник Кремля в «ДНР» рассказал о пяти главных проблемах путинских войск.