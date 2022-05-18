В американском институте изучения войны предполагают, что российская сторона согласилась на спасение защитников Мариуполя с завода «Азовсталь», преследуя собственные цели, информирует «НБН» со ссылкой на сайт ISW.

В ISW считают, что руководство страны-оккупана решило пойти на условную капитуляцию защитников Украины на «Азовстали», чтобы получить возможность скорее объявить о контроле над Мариуполем.

По мнению американских аналитиков, Москва не стала препятствовать вывозу украинских военных из заблокированного города, чтобы избежать критики за провал оккупантов при попытке формировать Северский Донец.

Специалисты отмечают, что власти Российской Федерации могут отказаться от обмена защитников Мариуполя на военнопленных армии РФ.

Напомним, что вчера, 17 мая, украинских военнослужащих вывезли с территории завода на автобусах под контролем российских захватчиков. Позже стало известно, что защитников с «Азовстали» доставили на временно оккупированную РФ территорию. Военный эксперт Олег Жданов объяснил, был ли альтернативный вариант спасения наших бойцов.