Соответствующая информация из отчета британской разведки обнародована на сайте Министерства обороны Соединенного Королевства. Несмотря на то, что с металлургического комбината в Мариуполе вышли около 1700 украинских военных, на заводе все еще остается неизвестное количество защитников Украины, информирует «НБН».

Разведка сообщает, что если путинские войска смогут захватить город, Россия перебросит силы оттуда на другие направления на Востоке Украины. При этом, подразделениям оккупантов, которые участвовали в боях за Мариуполь, будет необходимо время на восстановление и доукомплектацию.

Несмотря на неготовность российских захватчиков, командование, под давлением вышестоящего руководства, отправит их на другие участки фронта.

Ранее британская разведка объяснила, почему россияне хаотично обстреливают из артиллерии украинские территории. В ведомстве сообщили, какой техникой не хотят рисковать военные страны-агрессора.