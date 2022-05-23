Как информирует «НБН», в материале The Wall Street Journal со ссылкой на представителей администрации США, говорится, что американский спецназ может быть отправлен в Украину с целью охраны посольства Штатов в Киеве.

Дословно из сообщения администрации президента США:

«Пока что президент Джо Байден не получал такое предложение. Но если он одобрит его, то военные США будут направлены в Украину исключительно с целью обороны и безопасности посольства, которое находится в зоне досягаемости ракет РФ».

Журналисты, в свою очередь, отмечают, что такие возможные действия будут прямо противоречить предварительным заявлениям Байдена относительно отсутствия американских военнослужащих на территории Украинского государства. Как следствие, Вашингтону придется сделать выбор между избежанием военного присутствия в зоне боевых действий, а также обоснованной угрозой безопасности дипломатов США.

Известно, что по состоянию на сегодняшний день безопасность посольства США обеспечивают силы корпуса охраны Службы дипломатической безопасности.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Великобритания пообещала удвоить гуманитарную помощь Украине.