Как информирует «НБН» со ссылкой на СМИ, видео с таким заявлением Кадыова было обнародовано в социальных сетях.

Так, Кадыров отметил, что с Украиной уже якобы все решено. Теперь же его интересует Польша.

«Украинское государство уже является закрытым вопросом. Меня интересует теперь Польша. И если будет команда после Украины, то мы за шесть секунд покажем, на что мы способны. Так что лучше вы бы забрали у наемников свое оружие».

Напомним, ранее Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Украины Владимир Александрович Зеленский заявил, что в настоящее время на Донбассе Россия осуществляет жесточайшее наступление.