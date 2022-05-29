Как информирует «НБН», представитель России в интервью ВВС рассказал, что он не верит в реальность развития такого сценария на войне в Украине.

Дословно из заявления Келина:

«В соответствии с российской военной доктриной, тактическое ядерное оружие не используется в конфликтах такого рода».

Он подчеркнул, что в России весьма строго регламентировано применение ядерного оружия, и в основном это возможно исключительно в тех случаях, когда существование государства находится под непосредственной угрозой.

Кроме того он добавил, что одним из поводов вторжения Российской Федерации в Украину в Кремле называли именно угрозу существования России из-за планов Украины получить якобы имеющие место ядерное оружие. Келин утверждает, что Российская Федерация решает эту проблему проведением «ограниченной военной операции».

Он также добавил:

«Быть может, вы заметили, что мы не наращиваем там численность собственных вооруженных сил, мы считаем, что их достаточно, чтобы наши задачи были решены».

Напомним, ранее в МВД сообщили о том, что Украина за время полномасштабного вторжения РФ в нашу страну уничтожила порядка тридцати процентов танков России.