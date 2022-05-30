Об этом стало известно из Telegram-канала «Супер». В эфире сразу трех волн Петербурга «Ретро ФМ», «Дорожное» и «Новое радио» слушателям ставили украинскую музыку о непобедимости нашей страны, информирует «НБН».

«Отличная акция», — прокомментировал автор Telegram-канала российский журналист и сценарист Роман Супер.

Больше двух часов россиянам на повторе крутили «Ще не вмерла Україна», «Ой у лузі червона калина» и другие украиноязычные хиты и антивоенные песни. Судя по лайкам, местным жителям композиции нашей страны понравились.

Напомним, что 9 мая вспыхнул скандал вокруг певицы Таисии Повалий, которая исполнила украинскую песню на российской сцене. В концерте участвовали ее коллеги, которые поддержали войну в нашей стране. Артистка выступала перед генералами ВС Российской Федерации на фоне георгиевских лент с легендарной композицией «Пісня про рушник».