Повалий на фоне георгиевских лент, советской символики, между которыми на экране показали синее небо и желтые поля, спела для россиян легендарную украинскую композицию «Пісня про рушник». Соответствующее видео опубликовали на сервисе «Смотрим», информирует «НБН».

Артистка вышла на сцену Кремля перед сотнями генералов армии Российской Федерации, которые отдают безжалостные приказы по уничтожению украинцев. Трансляция концерта происходила на пропагандистском ТВ-канале «Россия 1», который ежедневно восхваляет «спецоперацию» кремлевского диктатора.

Певица с 24 февраля ни разу не высказалась о войне в родной стране. Вдобавок к своему преступному молчанию, Повалий приняла участие в концерте вместе с коллегами, которые поддерживают вооруженную агрессию Путина в Украине.

Напомним, что телеведущая Катя Осадчая озвучила перечень артистов, у которых нужно забрать украинский паспорт. Журналистка предложила лишить гражданства Украины звезд, которые молчат о войне, в частности, Таисию Повалий, Ани Лорак, Регину Тодоренко, Анну Седокову, Maruv и других.