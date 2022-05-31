Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на YouTube-канал «24 Канала», который опубликовал данное видео.

Российский пропагандист Владимир Соловьев пригласил в прямой эфир своего стрима итальянского эксперта. Во время разговора Соловьев начал обвинять Италию в фашизме.

«Хочу вам напомнить, что именно ваши фашисты пришли на мою землю русскую. А русские на вашу землю не приходили. Последний раз, мне кажется, только Суворов», — заявил пропагандист.

Собеседник Соловьева не растерялся и дал ему достойный ответ. Итальянец напомнил пропагандисту, что тот приобрел в его стране несколько элитных вилл.

«Если Италия – фашисты, почему вы купили 4 виллы в Италии? Вам нравится находиться в окружении фашистов?», — заявил итальянец.

После этого Соловьев «сдал назад» — он начал оправдываться, завив, что «сейчас Италия – не фашисты», а когда покупал виллы, то итальянцы «помнили и любили русских».

В сети высмеяли Соловьева, которого эффектно поставили на место.

Часть пользователей также отметила, что сейчас Соловьев под санкциями в европейских странах, поэтому пропагандисту остается только мечтать об отдыхе на виллах в Италии.

Ранее Соловьев объявил Гиркина «врагом народа».