В эфире своего пропагандистского шоу Владимир Соловьев принялся обвинять Гиркина в поражении российской армии в войне против Украины. Рупор путинского режима назвал бывшего «министра ДНР» предателем, обвинив террориста в побеге из Славянска в Донецк в 2014 году, несмотря на то, что страна-агрессор оказала ему существенную помощь, информирует «НБН» со ссылкой на Telegram-канал «Украина 365».

Топ-пропагандист Кремля сообщил, что «донецкие» готовы застрелить бывшего ставленника Кремля в «республике» на Донбассе, для которых он стал врагом народа.

Соловьев заявил, что тогда по вине Гиркина линия фронта сдвинулась к окраинам Донецка, поскольку боевик не занял оборону. Он рассказал, что террорист якобы хотел разрушить кварталы в городе, чтобы ему было удобнее воевать, но дончане не позволили ему разрушать дома.

Рупор путинского режима обвинил Стрелкова в том, что он «отдал гигантскую территорию и предал ребят». Пропагандист выразил убеждение, что сейчас экс-главарь «ДНР» работает на разведку США, а потому ответственен за провал «спецоперации» в Украине. Соловьев добавил, что идея «выбить главный козырь из рук РФ» может принадлежать «предателям или глупцам».

Напомним, что Гиркин активно комментирует оперативные провалы оккупантов в Украине и политику Кремля. В частности, недавно террорист записал обращение к Путину, где назвал имя виновного в крахе «спецоперации» и призвал привлечь его к ответственности.