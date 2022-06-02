Алесин обратил внимание на то, что белорусские сюжеты о происходящем в Украинском государстве не совпадают с телеэфирами российской пропаганды, информирует «НБН» со ссылкой на «Апостроф».

Например, в Беларуси на телевидении защитников нашей страны называют украинскими военнослужащими, которых рупоры Кремля представляют аудитории как боевиков и националистов.

Аналитик призвал почувствовать разницу между новостями о войне в России и Беларуси, в частности последняя в своей официальной телепрограмме никогда не говорит о фашистах.

Эксперт считает, что белорусский дискурс соответствует настроению граждан, которые прикладывают усилия, чтобы дистанцироваться от войны. По словам Алесина, многие белорусы сочувствуют украинцам, поэтому в обществе продолжают господствовать добрые отношения к соседнему народу, который страдает.

Ранее Алесин высказался о возможном участии Беларуси в российско-украинской войне. Аналитик объяснил, почему Лукашенко не решится на вторжение в нашу страну и зачем диктатор подыгрывает главе Кремля Владимиру Путину.