Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на издание Hot News.

Правительство Молдовы запретило местным радиостанциям и телеканалам транслировать российские новости, которые не имеют ничего общего с правдой, а также программы российских пропагандистов. Власти Молдовы приняли соответствующий закон, который носит название «Об информационной безопасности».

«Запрещается ретрансляция по радио и телевидению информационных, военных, политических и аналитических программ из стран, не ратифицировавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении», – говорится в законе.

Таким образом, Молдова хочет снизить влияние российской пропаганды на местное население. При этом в Молдове будут продолжать транслировать фильмы, музыку, развлекательные программы и сериалы российского производства.

К слову, одну из российских пропагандисток Марину Овсянникову внесли в базу «Миротворца».