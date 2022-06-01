Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на «Обозреватель».

Российская пропагандистка Мария Овсянникова загремела в базу «Миротворца». Будучи сотрудницей российского «Первого канала», она долгие годы работала на пропагандистскую машину Кремля.

На сайте «Миротворец» отметили, что Овсянникова «участвовала в информационно-пропагандистских спецоперациях Кремля, направленных на устранение санкционного давления на РФ». Кроме того, на сайте указано, что Овсянникова сотрудничает со спецслужбами РФ.

Как известно, Овсянникова долгие годы работала пропагандисткой в РФ на «Первом канале». В марте этого года она во время одного якобы прямого эфире ворвалась в студию с плакатом «Нет войне». После этого россиянка уволилась со своего места работы и устроилась работать в известное немецкое издание Die Welt.

Ранее Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности сообщал, что Овсянникова активно используется в информационно-психологических операциях Кремля. В странах Европы пропагандистка продвигает нарратив о «необходимости» снятия санкций с РФ.

К слову, во вторник 31 мая появилась информация о том, что Овсянникова проведет пресс-конференцию в Киеве. После шквала критики от украинцев мероприятие отменили.