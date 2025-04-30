Как информирует «НБН» со ссылкой на материал «Интерфакс-Украина», от вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции/главы Минюста Ольги Стефанишиной прозвучал комментарий, касающийся открытия переговоров только с Молдовой в период проведения консультаций относительно членства в Евросоюзе.

Исходя из слов Стефанишиной, сейчас она находится в Будапеште для осуществления консультаций, направленных на оперативное урегулирование вопросов прав национальных сообществ в Украине. В рамках данного непростого диалога, Украина настроена отыскать ряд решений, который позволит разблокировать процесс переговоров.

В частности, любые заявления касательно потенциального принятия решения по Молдове (без участия Украины) «во время моего визита в Будапешт», являются неконструктивными.

Также, на четверг, 1 мая, запланированы телефонные переговоры с представителем Еврокомиссии, на которых вице-премьер намерена поднять указанный вопрос.

Ранее мы писали о том, что Медведев пригрозил новым членам НАТО «ударами возмездия» и ядерными атаками.