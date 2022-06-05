Как информирует «НБН» со ссылкой на сайт Госдепа США, Блинкен заявил об этом в ходе своего поздравления Дании с Днем Конституции.

Дословно из заявления Энтони Блинкена:

«Мы начали усиливать в качестве союзников по НАТО трансатлантическую безопасность, а также тесно сотрудничать. Все это делается для того, чтобы привлечь Российскую Федерацию к ответственности за войну, за все эти неоправданные акты агрессии, которые не были спровоцированы, в отношении Украины».

Также он добавил, что Дания является близким другом, а также союзником Штатов.

Ранее Энтони Блинкен заявил, что президент Беларуси Александр Лукашенко является соучастником нападения России на территорию Украины.