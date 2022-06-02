Как информирует «НБН», более детально об этом проинформировал генеральный секретарь Североатлантического Альянса Йенс Столтенберг, которого процитировало издание CNN.

Дословно из заявления Столтенберга:

«Нет, я не предполагаю такого сценария (мести, — ред.). Ведь все то, что союзники НАТО делают сегодня – это предоставление поддержки Украине в отстаивании права на самооборону. Примечательно, что такое право закреплено в договоре Организации объединенных наций».

Напомним, вчера на официальном сайте Белого дома появилось весьма важное для Украины заявление президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена. В частности, он сказал, что Вооруженные силы Украины таки получат на свой баланс для защиты страны от российской агрессии артиллерийские системы HIMARS.