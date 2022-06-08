Как информирует «НБН», в эфире телевизионного канала «Украина 24» Юлия Латынина заявила, что как только у армии Российской Федерации начнет сыпаться фронт в Украине, то Путин устроит грандиозные разборки с генералами в Кремле. При этом она уверена, что России не удастся удержать фронт на территории Украинского государства.

Журналист отмечает, что как только украинские защитники накопят достаточное количество западного вооружения, они пойдут в контратаку. В итоге российские войска попросту посыпятся. После этого в Кремле начнется огромная разборка.

Дословно из заявления Латыниной:

«Большая разборка еще впереди»

Кроме того она подчеркнула, что Путин и сейчас проводит чистки в командовании «спецоперации» России в Украине. Но делает он это в мягком, тихом формате, меняя одних генералов на других.

Журналистка добавила, что в скором времени этот процесс может радикализироваться, а между Путиным и генералами начнется «война».

«Когда украинские войска перейдут в контрнаступление, тогда по-настоящему полетят головы в Кремле», — подытожила она.

Напомним, ранее Путин признал спад в сфере машиностроения и черной металлургии России.