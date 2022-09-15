Немецкое информационное агентство DPA провело соцопросы, которые показывают, что жители ФРГ не так охотно выражают готовность помогать переселенцам из Украины, в сравнении с первыми днями полномасштабного нападения РФ, информирует «НБН» со ссылкой на BILD.

Результаты исследований показали, что еще в начале марта каждый четвертый гражданин Германии (27%) открывал двери своего дома для украинцев, которые бежали от войны. На сегодня этот показатель снизился до 17%.

Летом почти каждый второй немец (47%) мог представить себе работу волонтером для украинских переселенцев, в то время, как в марте таких граждан было 58%.

Не так охотно жители ФРГ начали расставаться с деньгами для помощи беженцам из Украины. Летом 58% немцев все еще были готовы финансово поддержать переселенцев, в начале войны таких было 58%.

Напомним, что в июле социологи выяснили, сколько граждан Германии считают, что Украина должна отдать часть своих территорий России и сесть за стол переговоров с Кремлем ради завершения войны.