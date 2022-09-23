Самопровозглашенный белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что в его стране мобилизация проводиться не будет. По словам диктатора, о возможном призыве военнообязанных в РБ якобы говорят только оппоненты, информирует «НБН» со ссылкой на провластное белорусское информационное агентство «Белта».

«Это ложь», — заявил нелегитимный президент Беларуси, подчеркнув, что не планирует мобилизацию.

В то же время глава РБ заявил, что его страна обязательно будет реагировать на попытки терактов и возможные угрозы. Якобы для этого, по словам диктатора, в Беларуси проводятся военные учения при участии «народного ополчения».

Напомним, что в среду, 21 сентября, кремлевский диктатор Владимир Путин объявил так называемую частичную мобилизацию. После сообщения о призыве военнообязанных, россияне принялись массово выезжать за границу.

Не все страны выразили готовность помочь гражданам государства-агрессора спастить от отправки на войну в Украину. В частности, Казахстан отказался принимать россиян, которые начали бежать из родной страны.